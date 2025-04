Il Mattino - Nervi saldi, ora si vince con la testa: manca poco per una grande festa

Ultime notizie SSC Napoli - "Nervi saldi, ora si vince con la testa", scrive Francesco De Luca nel suo editoriale per Il Mattino, di cui vi proponiamo un passaggio:

"Fantastico Napoli. A Conte sono bastati sette giorni per agganciare e sorpassare la frastornata Inter, che ha perso tre partite di fila tra campionato e Coppa Italia. Comandano gli azzurri a 4 giornate dalla fine. È stata questa la domenica chiave per lo scudetto: tutto adesso è nelle salde mani di Conte e dei suoi ragazzi. [...] Bravissimo Ranieri, altrettanto Conte a preparare la partita contro il Torino nel modo giusto. Con una squadra che ha cercato subito il gol. E infatti McTominay ne ha fatti due belli, da centravanti puro, sfruttando gli assist di Anguissa e Politano e gli spazi aperti da Lukaku.

[...] Nervi saldi, ragazzi: manca poco per un'altra grande festa a due anni dal terzo scudetto, questo primato lo avete meritato per l'impegno con cui avete inseguito l'Inter e superato una serie di ostacoli, incoraggiati da questa tifoseria meravigliosa e supportati in silenzio da De Laurentiis. Uno degli ultimi tweet del presidente dopo la sconfitta a Como: «Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare. Siamo una grande squadra con un grande allenatore». È questa la realtà".