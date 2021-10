Il Mattino - Napoli-Torino è Osimhen vs Belotti: l'urlo di Victor sfida il Gallo che non canta più

Napoli-Torino è Victor Osimhen contro Andrea Belotti: i due attaccanti uno contro l'altro domenica prossima, nella sfida di Serie A tra azzurri e granata. Oggi Il Mattino di Napoli li pone uno davanti all'altro in un confronto preparatorio alla sfida del weekend. Il paragone è semplice: entrambi grandi bomber, entrambi attaccanti da area di rigore, entrambi hanno vissuto alti e bassi nel corso della stagione passata.

Victor Osimhen

Il nigeriano è il vero simbolo del Napoli primo in classifica. Il Mattino scrive: "Spalletti lo ha riabilitato, lo ha rilanciato e lo ha reso quell’arma letale di cui aveva bisogno la squadra azzurra per fare male: a tutti. Ecco perché adesso se pensi a Osimhen ti vengono in mente due gol: il gol e il sorriso. Perché ogni volta che vede la rete gonfiarsi per un suo tiro, il volto si illumina di felicità, come un bambino alla sua prima partita al parco con gli amichetti".

Andrea Belotti

Belotti Gallo Torino

La storia del Gallo Belotti, invece, è andata diversamente. L'anno scorso ha segnato 13 gol e messo a segno ben 7 assist: uno score di tutto rispetto. Ma il suo futuro sembra appeso ad un filo: il Toro lo ha inserito in ogni trattativa di mercato e l'impressione è che la relazione tra Belotti e i granata non è destinata a durare ancora a lungo: "Juric praticamente non lo ha mai visto. 3 presenze (appena 2 in campionato) e un solo gol: bottino disastroso per una macchina da gol come lui. Anche domenica la sua presenza è a forte rischio. Al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Con Sanabria che gli ha sostanzialmente tolto il posto da titolare. La porta avversaria si è magicamente chiusa, al contrario di Osimhen che adesso vede tutto azzurro. Eccole lì le sliding doors dei numeri 9?".