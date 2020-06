Il Mattino - Napoli, questione mensilità non pagate: una è attesa a giorni, calciatori perplessi sul comportamento del club

Ultimissime notizie calcio Napoli - In casa Napoli, tra le varie questioni aperte tra il club e la squadra, c'è in maniera innegabile anche quella relativa alle mensilità arretrate che la dirigenza deve riconoscere alla squadra. Non è stato, infatti, sancito alcun accordo in tal senso. Stando a quanto riportato dal "Mattino" in edicola, una delle tre mensilità che i calciatori attendono arriverà a breve ma al momento il gruppo di Gattuso nutre delle grosse perplessità sul comportamento della società.

Lorenzo Insigne Napoli