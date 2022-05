Il Mattino - Napoli: Lobotka fondamentale per Spalletti, contratto fino al 2025

Le ultime notizie di calciomercato con l'annuncio ufficiale da parte del calciatore del Napoli che giura amore ai colori azzurri. Il suo futuro sarà ancora a Napoli e grazie anche a Spalletti.

Napoli: Lobotka resta

Il Mattino analizza le parole dell'intervista di Lobotka che farà sicuramente parte del gruppo dei riconfermati, ha il contratto con il club azzurro fino al 2025 ed è uno tra gli elementi fondamentali per il gioco di Spalletti. «Ora pensiamo a finire al meglio questa stagione, poi ricaricheremo le batterie per riprovarci. L'anno prossimo proveremo a vincere il campionato, faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli. Un saluto a tutti i tifosi, li ringrazio per averci sostenuto sempre».