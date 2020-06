Il Mattino - Napoli convincente contro la Spal: azzurri in mostra, 5 qualità esaltano la prestazione

Ultime calcio Napoli - Il Napoli batte la Spal al San Paolo e porta a casa 3 punti importanti per tentare l'aggancio alla Roma, ora a più 3 dagli azzurri.

Gattuso

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Gli azzurri nel primo tempo esibiscono un ottimo palleggio, manovra avvolgente a un tocco, buona rapidità, precisione nei passaggi e movimento continuo di tutti. Un Napoli molto convincente in fase di possesso anche per la grande qualità dei tre centrocampisti Fabian Ruiz, Lobotka e Elmas, tre dei sette volti nuovi proposti da Gattuso rispetto alla trasferta di Verona. Un Napoli convincente nei primi 45 minuti nello sviluppo della fase offensiva ma che invece concede qualcosa in più del solito in quella difensiva. La rete di Petagna è la prima su azione incassata dagli azzurri alla ripresa della stagione, dopo quella di Eriksen dell'Inter che arrivò direttamente da calcio d'angolo. Oltre al gol nel primo tempo c'è anche qualche altra situazione di libertà di troppo concessa agli attaccanti di Di Biagio".