Il Mattino - Napoli categorico con Fabian nell'ultimo incontro: lanciato un messaggio chiaro al ragazzo

Calciomercato Napoli - Il Napoli è stato categorico sia con Fabian che Ounas: in mancanza di offerte e senza rinnovo finiranno fuori rosa. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino che spiega la situazione dei due calciatori in scadenza di contratto nel 2023.

Ecco cosa scrive il quotidiano Il Mattino:

"Perché, se l'idea dei procuratori è di andare in scadenza, il Napoli non è dello stesso avviso: sia Fabian che Ounas, in mancanza di offerte, devono accettare le offerte di rinnovo. Altrimenti, il rischio è che finiscano fuori rosa. Proprio come Milik. Ed è quello che è stato ribadito ancora una volta a Fabian nel corso dell'ultimo summit al telefono"