Il Mattino: "Messi evapora in una marcatura, Mertens un'eruzione! Con lui out il Napoli si affloscia, imbarazzante la lentezza di Milik"

Ultimissime calcio Napoli - Era la notta più attesa dell'anno e non ha deluso le aspettative. Lo spettacolo in Napoli-Barcellona non è mancato. Tutti gli occhi erano su Lionel Messi, protagonista annunciato della serata eppure mai realmente pericoloso, come sottolineato anche dal quotidiano "Il Mattino": "Quique Setién lo fa giocare un po' troppo lontano dall'area di rigore o ne asseconda la volontà di mettersi a distanza, chissà, certezza è che sembra un altro, marcato bene, e con pochi tentativi di eversione. [...] Alla fine gioca una partita scialba, tutta passaggi in laterali. [...] E' evaporato in una buona marcatura, un accerchiamento che ha vissuto con indolenza". Definito "un'eruzione", invece, Dries Mertens, ed al momento del suo cambio "il Napoli s'è afflosciato, è sfumata la tenuta mentale ed ha preso un gol in infilata con consueta distrazione di mezza difesa". Duro, invece, il giudizio su Milik, definito di "una lentezza imbarazzante".