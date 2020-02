Il Mattino - Mercato da primi della classe per il Napoli, ma resta una sola grande delusione

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla sessione di mercato appena conclusasi per il Napoli:

"Mercato soddisfacente per il Napoli. I calciatori che il Napoli voleva, ha ingaggiato. Magari la delusione è solo per Amrabat perché Giuntoli aveva trovato l’intesa con l’Hellas Verona, ma non con il centrocampista marocchino che, alla fine, è andato esattamente dove voleva: alla Fiorentina. Prima del gong il Napoli deposita il contratto di Kleis Bozhanaj, classe 2001 (dall’Empoli, andrà a giocare in Primavera). Un mercato da primi della classe".