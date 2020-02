Il Mattino - Maksimovic, Hysaj, Zielinski, Milik e Allan in bilico: gli aggiornamenti sui casi rinnovi

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alle questioni rinnovo di alcuni giocatori col Napoli:

"Maksimovic, Hysaj, Zielinski, Milik, Allan: questi sono gli altri casi da affrontare per De Laurentiis e Giuntoli. È già previsto che fin dai primi giorni di marzo a Roma ci possa essere un viavai piuttosto intenso. Quella che si sta stilando in casa Napoli è una road-map sui rinnovi: ed il primo fondamentale step fatto è quello della disponibilità. Nikola Maksimovic è quello più vicino a trovare l’intesa, l’agente Fali Ramadani è uomo vicino a De Laurentiis e Giuntoli, ha trovato un’intesa di massima che potrebbe portare ad uno stipendio vicino ai 2.5 milioni a stagione e una scadenza da portare al 2024 dall’attuale del 2021. Quello del serbo è il rinnovo più vicino. Sembrava, invece, molto complessa la trattativa per Hysaj, ma dall’avvento di Gattuso, con il ponte lanciato da Giuntoli, l’albanese ha fatto capire al suo agente, Mario Giuffredi, che avere Di Lorenzo davanti non è il migliore degli scenari, ma che la situazione è cambiata: il rinnovo ci sarà, andando a ritoccare scadenza, 2021, ed il salario (1.6 milioni quello attuale).