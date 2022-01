Il Mattino - Lobotka come Jorginho: ecco tutte le similitudini fra i due, ha ragione Spalletti!

La rinascita e la seconda vita a Napoli di Stanislav Lobotka porta un nome e un cognome: Luciano Spalletti. "Era fino a pochi mesi fa il brutto anatroccolo. Quasi ai margini, sempre alle prese con qualche malanno fisico che ne ha condizionato il rendimento. Due tonsilliti (il secondo intervento a marzo), una pubalgia, una dieta che lo ha portato a perdere quasi 9 chili (ma era ingrassato proprio per i problemi collegati alle tonsilli)", si legge su Il Mattino di Napoli di oggi in edicola.

"Ma non era un bidone, non era uno un flop di mercato. E un piccolo gioellino grezzo, esaltato dal lavoro e dalla fiducia di quello stregone che è Luciano Spalletti. Che lo ha incoronato l'altra sera: «È come Jorginho».

Notizie Napoli Calcio

Luciano Spalletti l'ha paragonato al Jorginho versione Napoli, quando alla guida di questa squadra c'era Maurizio Sarri. Su questo paragone, l'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Non male come peso: però a pensarci bene, sono praticamente due gocce d'acqua quando si tratta di avvicinarsi al compagno. Il primo movimento, quello che si fa con le gambe e con le braccia. E prima ancora con la lucidità. Perché quando il pallone è tra i piedi di uno dei quattro difensori (oppure di Demme, come nel caso del match con la Samp), il movimento Lobotka è praticamente identico a quello che faceva Jorginho ai tempi del Napoli di Sarri. Perché il movimento fatto con il corpo è sempre quello di andare verso il pallone, a porsi in una posizione di luce per il compagno che sta portando palla. Con le braccia però, e allo stesso tempo, c'è la possibilità di indicare la zona che si andrà ad occupare con il proprio corpo di lì a qualche frazione di secondo.