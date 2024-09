Il Mattino - Kvaratskhelia torna a splendere: ecco come Conte è riuscito ad esaltare il georgiano

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei punti fermi del Napoli di Conte. Dopo una stagione complicata (al pari dell'intera squadra), il fuoriclasse georgiano è tornato ad essere decisivo per le sorti degli azzurri.

Ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, sottolineando come Conte sia riuscito ad esaltare le caratteristiche di Kvaratskhelia:

Conte gli ha cucito addosso un nuovo ruolo, affrancandolo dal dovere sempre e solo agire a tutta fascia, ma lasciandogli libertà di movimento, facilità di accentrarsi e di trovare spazi per concludere a rete. Il georgiano insomma ha licenza di offendere nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico leccese. Se a questo si aggiunge il feeling immediato instauratosi con Lukaku il quadro è completo. Kvara ha già messo a segno due reti in campionato, condite da altrettanti assist. La nuova posizione ibrida del georgiano gli consente di non dare grossi punti di riferimento agli avversari.