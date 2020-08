Il Mattino: "Illusoria la partenza del Napoli, l'1-0 causa un enorme contraccolpo psicologico! Buona reazione ma manca il guizzo in avanti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Il quotidiano "Il Mattino" in edicola questa mattina ha analizzato la gara persa ieri dal Napoli per mano del Barcellona. Dopo una partenza definita "illusoria", con il palo di Mertens, a far esaurire la spinta degli azzurri ci ha pensato Lenglet con il gol del momentaneo 1-0: "Enorme il contraccolpo psicologico accusato dalla squadra di Gattuso". Per quanto riguarda la prova della squadra nei novanta minuti, invece:

"Il Napoli esce bene fino alla trequarti, poi manca il guizzo nell'ultimo passaggio per accendere Mertens che resta chiuso tra Piquè e Lenglet. Di Lorenzo e Mario Rui sono costretti a restare bassi e così gli azzurri non riescono quasi mai a creare a superiorità".

Definita "buona", poi, la reazione della squadra nel secondo tempo, ma non è bastata per riaprire davvero la partita.