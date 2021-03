Il Mattino - Il silenzio stampa del Napoli andrà avanti fino a fine stagione, è un capriccio di De Laurentiis! Il patron ha voluto ripetere una specie di rito

Napoli Calcio - Il silenzio stampa del Napoli va avanti e andrà avanti fino alla fine della stagione, c'è da giurarci. È un capriccio di De Laurentiis, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il tecnico ha una voglia matta, dopo questa vittoria, di raccontare, spiegare. Non può farlo. De Laurentiis non ha cambiato idea, nonostante anche lui sia tornato sereno, persino felice e il rapporto tra il patron e il tecnico è divenuto, semplicemente, normale. Ma De Laurentiis ha mostrato prima della gara il suo umore, ha voluto ripetere quello che ormai è una specie di rito. Ha incontrato i calciatori, li ha salutati senza chissà quale discorso. Poi, però, è andato via prima, perché il freddo era pungente. Alla fine ha inviato messaggi a tutti, perché è questa una vittoria che lascia il segno”