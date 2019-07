Il Mattino - Il Real disposto a scendere a 40 mln per cedere James al Napoli: i blancos non lo cederebbero all'Atletico

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, James piace al Napoli, il Napoli piace a James ma c’è da raggiungere l’accordo con il Real Madrid. E De Laurentiis mantiene ferma la sua posizione. «James è nei nostri cuori, soprattutto nei cuori di chi l’ha allenato meglio di chiunque altro, Ancelotti. Il problema di James è che bisogna fare i conti col Real Madrid. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle loro ingiuste richieste. Noi non abbiamo fretta perché la nostra squadra è già molto forte», ha detto il presidente azzurro a Radio Kiss Kiss. Il Real ha chiesto 42 milioni (scenderebbe a 40) e l’acquisto a titolo definitivo con pagamento cash, il Napoli vuole acquistarlo con prestito e diritto di riscatto e a cifre più basse. La trattativa va avanti ma senza fretta perché il club azzurro è forte della volontà del giocatore e del fatto che il Real non intende cedere il colombiano ai rivali dell’Atletico, una concorrente storica nella Liga. Quindi, nella corsa a James, al momento, il Napoli è più avanti di tutti ma ci sarà comunque da concludere le trattative. De Laurentiis chiude le porte a Icardi, il centravanti argentino che non rientra nei piani dell’Inter e sul quale c’è la Juve. «Non rientra nelle necessità attuali del Napoli. Quando lo chiesi era un altro momento storico: era l’anno che si era infortunato Milk e volevamo trovare un sostituto». De Laurentiis invece conferma in pieno la trattativa con Elmas del Fenerbahce. «Arriva? Dobbiamo stare qui tre settimane, vediamo». Manca poco all’accordo tra i due club e c’è il sì del 19enne talento macedone che ha già collezionato 12 presenze in Nazionale.