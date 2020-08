Il Mattino - Il Napoli di Gattuso ripartirà dal centrocampo: Allan l'unico ad andar via. L'Everton è arrivato a 30 mln

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il reparto quasi interamente confermato, quello che potrà dare inizialmente maggiori certezze con Fabian Ruiz, Zielinski, Demme, Lobotka e Elmas, punti fermi per il progetto Napoli e il calcio di Gattuso. Andrà via solo il brasiliano Allan (vicino all'Everton pronto ad offrire 30 milioni) e solo dopo che avverrà la sua partenza sarà acquistato un altro elemento. Si ripartirà da meccanismi collaudati, la manovra di Ringhio prevede un palleggio di qualità e un ruolo fondamentale nello sviluppo del gioco lo avranno il playmaker e le due mezzale.