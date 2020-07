Il Mattino – Gattuso non pensa al ritiro pre-Barcellona ma vuole ritrovare le vecchie abitudini: le ultime

Ultime calcio Napoli - La storia è lì, a portata di mano. I quarti di finale di Champions sono un territorio inesplorato per il club azzurro. E Gattuso ha una voglia matta di condurre per mano il Napoli in questa avventura straordinaria.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

“Per il prestigio, certo, ma anche perché ballano solo per il passaggio del turno ben 10,5 milioni di euro. Non proprio spiccioli, tenendo conto che nella prossima stagione il Napoli non ha conquistato il pass per la Champions. Rino non pensa che da qui a Barcellona siano necessari ritiri per ristorare lo spirito in chissà quali conventi di clausura. Pensa che sia necessario, da qui alla gara dell'8 agosto, ritrovare le abitudini della settimana che ha portato al trionfo in Coppa Italia. Ecco, Rino Gattuso non fa certo il bacchettone: non ha parlato di gite in barche dei calciatori per sollevare polveroni. Lui è un sergente di ferro in campo, ma da ex calciatore sa bene come sia difficile restare in casa in questo periodo. Ed è inevitabile che per gli azzurri, come per gli altri impegnati nella coppe europee, sarà una estate senza vacanze. Setien, per esempio, ha mandato al mare il suo Barça per sette giorni, dando appuntamento a oggi per la ripresa degli allenamenti, dopo aver perso la Liga e aver giocato l'ultima gara sette giorni fa”.