Il Mattino - "E' un traditore!" Sorriso che nasconde fastidio di Sarri, non replicherà! Ecco cosa diceva negli ultimi mesi di Napoli

Ultimissime notizie calcio Napoli - Sull'edizione del "Mattino" oggi in edicola, si legge la reazione di Maurizio Sarri alle parole di De Laurentiis, che al Corriere dello Sport lo ha definito un traditore per il suo passaggio al Chelsea. A quanto pare, il tecnico toscano ha reagito sorridendo. Un sorriso che, però, nasconde un certo fastidio per questa ennesima bordata incassata ed alla quale non replicherà per non sollevare ulteriori polemiche. Nei suoi ultimi mesi napoletani, però, si legge sul quotidiano, l'allenatore aveva più volte confessato di non vedere nel patron azzurro la volontà di trattenerlo. In ogni caso, arriverà il momento in cui anche il toscano dirà la sua sul rapporto con il presidente del Napoli.

Maurizio Sarri Napoli Juventus