Il Mattino - Distanza di 20 milioni tra il Napoli e Man City per Koulibaly: i prossimi giorni saranno decisivi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive: "Per quel che riguarda la difesa, tutto ancora dipende dal futuro di Koulibaly. Sul senegalese non molla la presa il Manchester City che vorrebbe regalare il centrale azzurro a Guardiola per puntare al nuovo assalto alla Champions League. C'è ancora distanza tra la richiesta del Napoli (sui 90 milioni) e l'offerta del City (non oltre i 70), ma l'impressione è che i prossimi giorni possano essere quelli giusti per trovare un'intesa. Il centrale individuato per prendere il posto di Koulibaly è il greco Sokratis"