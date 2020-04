Il Mattino - Dipendenti SSC Napoli in cassa integrazione: la situazione potrebbe cambiare con la ripresa delle attività al centro sportivo

News Napoli calcio. Una delle prime decisioni attuate dalla SSC Napoli è stata quella di mandare in cassa integrazione i dipendenti che non fanno parte dei tesserati per i prossimi due mesi. L’edizione odierna de Il Mattino svela ulteriori retroscena di questa decisione, soffermandosi su come potrebbe cambiare lo scenario:

"Con la ripresa dell'attività al centro sportivo verrà interrotta la cassa integrazione avviata dal club azzurro per i dipendenti che non fanno parte del gruppo dei tesserati, (in tutto una ventina)".