Il Mattino - Di Lorenzo stacanovista: solo tre calciatori più impiegati di lui in Serie A, l'azzurro è lanciatissimo verso Euro 2020

Ultime notizie calcio Napoli - Tra le note più liete di questa stagione tribolata del Napoli, sia nella gestione Ancelotti che dall'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso, è stato senza ombra di dubbio Giovanni Di Lorenzo. Numeri da urlo per il terzino ex Empoli, sottolineati nell'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino": 3150 minuti già nelle gambe, 2250 in campionato, 630 in Champions League e 270 in coppa Italia. Un autentico stacanovista. Sempre in campo ad eccezione di Lecce, quando restò in panchina per tutta la durata del match per un po' di sano turnover. In Serie A solo tre calciatori hanno totalizzato più minuti, vale a dire il portiere della Lazio Strakosha ed i difensori del Lecce Lucioni e Rossettini. Grande duttilità per lui, che si è disimpegnato alla grande da terzino, da centrale difensivo ed anche da esterno di centrocampo in una trasferta da brividi come quella di Liverpool. Non è passata inosservata questa sua stagione sontuosa al CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, che lo ha già schierato contro Lichtenstein ed Armenia. C'è attesa, in tal senso, per le convocazioni di marzo ma il terzino sembra lanciatissimo verso la convocazione per Euro 2020.

Giovanni Di Lorenzo Napoli