Il Mattino - Deulofeu infastidito dal silenzio del Napoli, l'accordo di luglio è carta straccia

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campinato ormai alle porte:

"Il Napoli si è mosso in direzione di Lo Celso del Tottenham ma solo in prestito e solo se parte qualcuno a centrocampo. In stand by Barak e Deulofeu (che però è assai infastidito dal silenzio improvviso del Napoli e c’è il rischio che l’accordo totale di inizio luglio sia carta straccia)".