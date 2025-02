Il Mattino - De Laurentiis verso il 'no' al restyling del Maradona col Comune: com'è andato l'incontro con Manfredi

Ultime notizie SSC Napoli - «Abbiamo conversato amabilmente, è stato un discorso concreto ma non ancora definitivo», così il sindaco Gaetano Manfredi commenta l'incontro e la cena col presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L'edizione odierna de Il Mattino svela com'è andato il faccia a faccia con tema stadio:

"A sentire il racconto del primo cittadino, molto chiaro, ha migliorato il clima tra le parti, ma nulla di più. Anzi, quello che è certo è che De Laurentiis non ha sciolto il nodo sul Maradona, cioè investire sul suo rifacimento oppure ha in mente altre opzioni. E la sensazione che sull'impianto di Fuorigrotta i dubbi del Patron siano ancora molto forti non è campata in aria ma è concreta. La sostanza è che a tavola se anche in maniera "amabile" hanno discusso del Maradona però Manfredi non ha avuto rassicurazioni sulle intenzioni di De Laurentiis. Nè sul Maradona e nemmeno sull'eventuale rinnovata volontà del Patron di costruire uno stadio nuovo. E la cifra politica della cena è questa: Manfredi ha ascoltato, ha ribadito che è pronto e aperto ad accogliere progetti sia per il Maradona che per un nuovo impianto, ma che il tempo è finito o quasi perché nella clessidra la sabbia scorre veloce. Manfredi con la mitezza che lo contraddistingue che è pari alla concretezza, gli ha lanciato un ultimatum [...] De Laurentiis è un imprenditore e punta a fare un business importante con l'impianto. E per lui - a quanto trapela - investire sul Maradona non sarebbe la scelta migliore e più conveniente".