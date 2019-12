Il Mattino - De Laurentiis-Sarri, segnali di riavvicinamento per la prossima stagione? Alla cena di Natale, il presidente del Napoli ha parlato del tecnico della Juve

Chi l'avrebbe mai detto. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, pensa ancora a Maurizio Sarri. Eppure il saluto, tra i due, è stato burrascoso; sono, oramai, passati 19 mesi dall'addio dell'attuale tecnico della Juventus ma il presidente sembra non aver dimenticato i bei momenti passati insieme. L'edizione odierna de Il Mattino racconta:

"De Laurentiis torna ad avvolgere il nastro dei ricordi e dei sospiri. «Ah, come era bella la Grande Bellezza». Non ha bisogno di fare il nome del tecnico che lo ha mandato su tutte le furie per quell’interminabile tira e molla sul contratto: anche alla cena di Natale quello dell’allenatore di Figline è una specie di fantasma che gira spettrale nelle stanze: «Gattuso c’è per ritraghettare il Napoli a quel 4-3-3». Come se fosse facile. Ma è evidente che è una spina nel cuore di De Laurentiis quel Napoli perduto e non ancora ritrovato. Il primo a non aver dimenticato l’uomo con la tuta con le sue centoventi sigarette fumate e la sua meravigliosa macchina da guerra sembra essere proprio lui. E se queste parole verso il sarrismo e la Grande bellezza fossero un segnale di riavvicinamento per il futuro, magari non proprio la prossima stagione? Sarri ha il cuore a Napoli, ma ha un carattere forte proprio come De Laurentiis. E ha un contratto con la Juve fino al 2022. Fa ancora fatica a mettere da parte certe situazioni vissute negli ultimi mesi della sua avventura napoletana. Ma c’è quel filo mai spezzato con il tifo azzurro. Che potrebbe, un giorno, avere un peso. Ma De Laurentiis non ha mai ripreso un allenatore. Ma certi amori, si sa, non finiscono mai".