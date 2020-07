Il Mattino - De Laurentiis messo in minoranza in Lega sulla guerra a Sky: dietro le voci su Tim ci sarebbe un profondo malumore

L’indiscrezione è arrivata dai salotti buoni meneghini, raccolta da Milano & Finanza e successivamente smentita da Tim: De Laurentiis avrebbe strutturato con il chief strategy della Tim e l’amministratore delegato della Serie A un canale sul quale distribuire la Serie A per i prossimi dieci anni. Nonostante la smentita di Tim, l’edizione odierna de Il Mattino aggiunge:

“Un qualcosa che nasce anche dai profondi malumori negli ultimi giorni: De Laurentiis era il falco pronto a staccare il segnale a Sky rea di non aver versato l’ultima rata dei diritti tv di questa stagione. In Lega è passata la linea degli altri presidenti che hanno messo in minoranza De Laurentiis e Lotito: ci faremo pagare, ma senza strappi clamorosi. Da qui nascerebbe la spinta verso una nuova piattaforma, con un’azienda che ha già avuto un legame con il Napoli”