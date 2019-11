Il Mattino - De Laurentiis è infuriato con la squadra dopo aver promesso i premi Champions, schiaffo dei giocatori

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla questione multe ai giocatori della SSC Napoli:

"Al momento, nessun incontro tra società e squadra è stato posto in essere per trovare una soluzione conciliativa ante-causam. Però c’è ancora tempo per una composizione bonaria: perché fino alla prima udienza, c’è un margine per conciliare le vertenze e intraprendere un percorso diverso. De Laurentiis si considera davvero danneggiato: sull’immagine della società da lui diretta. L’ammutinamento ha dato via a una serie di imbarazzanti situazioni che hanno, per la società, minato l’immagine del Napoli e del suo presidente.

De Laurentiis è infuriato perché prima della rivolta, per ben due volte aveva incontrato i giocatori, motivo per cui aveva posticipato la sua partenza per Los Angeles: a Castel Volturno prima della gara con l’Atalanta e alla vigilia del match con la Roma. Due volte in cui aveva soddisfatto le richieste economiche dei premi: sia per l’accesso agli ottavi che per la conquista della zona Champions. Milioni di euro. Per lui uno schiaffo. Da punire".