Il Mattino controcorrente - La vittoria a Braga non è da sottovalutare: due precedenti lo confermano

Ultime notizie SSC Napoli - Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo Braga-Napoli? L'analisi dell'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Vincere in Champions, nella fase a gironi, di questi tempi, è un po' come andare per mari ai tempi di Colombo. Puoi scoprire l'America ma pure non tornare più. Ancelotti fece 0-0 a Belgrado nella prima di Champions e Sarri perse 2-1 in casa dello Shakhtar Donetsk. Dunque vincere a Braga non è una cosa che va presa sotto-gamba. Certo, quattro mesi fa andava in campo quello che era il Napoli delle meraviglie, ma a dire il vero anche negli ultimi due mesi era iniziato un certo affievolimento delle prestazioni show. A Braga il nuovo Napoli non ha entusiasmato. Ma ha vinto. Non sarà l'unica cosa che conta, ma adesso forse sì".