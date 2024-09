Il Mattino: Conte è un vero cannibale, il suo Napoli gioca per stravincere!

Napoli-Palermo 5-0, oggi il quotidiano Il Mattino enfatizza il risultato degli azzurri in Coppa Italia sottolineando il contributo di Antonio Conte.

Antonio Conte si conferma un cannibale vero. Che sia Coppa Italia contro il Palermo, squadra che gioca in serie B, o che sia la Juventus, squadra che lotta per lo scudetto, per lui non cambia nulla. Il suo Napoli non gioca per vincere: gioca per stravincere. Don Antonio non considera la coppa una fastidiosa appendice settimanale, anzi. Non vuole lasciare niente a nessuno, nemmeno le briciole. E questa filosofia è già il mantra del Napoli stagione 2024-25.