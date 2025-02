Il Mattino - Conte sente il profumo di scudetto: comanda e s'arrabbia, in conferenza parole calibrate e appuntite

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta le parole di Antonio Conte in conferenza stampa di ieri, alla vigilia di Napoli-Udinese:

"Comanda e s'arrabbia. Lui, d'altronde, sa solo vincere. E poiché sente il profumo in lontananza dello scudetto, del duello con l'Inter che si infiamma, prima della gara con l'Udinese usa parole lente, calibrate e appuntite come sassi spezzati. Cose che tagliano. «E godiamocelo questo viaggio. Anzi, fatecelo godere», dice. Antonio Conte è fatto così. Non è cattivo. Questo è il prezzo che secondo lui serve per trionfare. La sua condizione necessaria. Lo dice lui stesso: «Sono o bianco o nero...». Non gliene importa niente, di tutto il resto. Vuole solo vincere. «Il mercato? Meglio un centro sportivo nuovo che un calciatore da 60-70 milioni», dice provando a spegnere le polemiche, incurante di riaprirne altre. Persino più profonde".