Conte: "Si cresce con infrastrutture e centro sportivo, non solo con calciatori da 70 milioni. Una cazzata dire che sono arrabbiato. Sconfitta Inter? Ho detto una cosa ai ragazzi" | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa in vista di Napoli-Udinese. L'allenatore della SSC Napoli ha parlato a Castel Volturno di quella che sarà la gara di domani per la 24a giornata di Serie A.

Napoli-Udinese e calciomercato Napoli, le parole di Conte in conferenza

"Nella vita bisogna sempre essere predisposti a imparare. Sono il primo ad aver imparato tanto dall'anno scorso, in cui sono stato fermo. Ho implementato uno studio alla metodologia di base che mi ha portato a crescere, facendomi essere pronto per una sfida come Napoli. Siamo partiti con un'idea per poi cambiarla in base ai calciatori. Siamo andati per step, trovando tante soluzioni diverse. Se non avessi avuto l'opportunità di studiare tante situazioni, soprattutto estere, sarebbe stato molto più difficile. Voglio migliorarmi, sono il primo che si mette in competizione con sé stesso. La squadra è migliorata molto, sta facendo un calcio importante, abbiamo tanti margini di miglioramento. C'è voglia nei ragazzi di imparare, serve tempo per imparare, ma l'importante è essere predisposti a farlo. Sto trovando bello il fatto di poter lavorare su cose nuove, stiamo crescendo insieme. Questo mi dà tanto entusiasmo perché trovo un libro aperto". "I punti di vantaggio in vetta mettono pressione? Noi siamo stati quelli che sono rimasti per più tempo primi. Non dico che ci siamo abituati, ma abbiamo fatto esperienza a livello di posizione. L'Inter è una squadra che ha vinto lo Scudetto, ha fatto la finale di Champions... Sarebbe un insulto dire qualcosa di diverso, non sottovalutiamo nessuno. Parliamo di un club abituato a vincere. Mettiamoci i paraocchi, guardando solo il nostro percorso".

Fiorentina-Inter 3-0, cosa ha detto Conte alla squadra

Sconfitta dell'Inter a Firenze? Dal primo giorno ho cercato di ambientarmi e trovare le giuste aperture, i giusti indirizzi per provare a migliorare. Farò questo come sempre. Dico ai miei ragazzi di guardare a noi stessi, pensare a noi e non agli altri. Domani abbiamo una gara difficile, i ragazzi lo sanno. Dovete stare tranquilli, è una squadra che viaggia rasoterra: sappiamo che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Non c'è il rischio che qualcuno si monti la testa, noi dobbiamo stare concentrati e vedere qual è il nostro percorso. È un viaggio iniziato a luglio, non so dove ci porterà a fine anno. Godiamoci questo viaggio, fatecelo godere". "Tutte le esperienze hanno una loro particolarità, preferisco tenermi gelosamente tutti i posti in cui ho lavorato. Napoli è una sfida che comunque ho voluto per tanti motivi. Penso che, da allenatore o da calciatore, vivere un'esperienza così sia qualcosa di forte. Di questo sono contento, stiamo lavorando molto e ci sono dei miglioramenti. Ci sarebbe tutto per costruire qualcosa di importante, dobbiamo cercare, con il lavoro e avendo una corretta visione, di provare a essere migliori. Bisogna andare avanti ricercando l'eccellenza". "L'Udinese? Non temiamo niente. Non fa parte del nostro vocabolario, ma la rispettiamo. Parliamo di una squadra fisica e strutturata. In ripartenza può darci fastidio, dovremo fare attenzione sulle palle inattive, in quanto hanno calciatori di un metro e novanta. Tutte le gare dovremo sudarcele fino alla fine".

Condizioni Buongiorno, Billing ed Okafor

Buongiorno è migliorato, sta migliorando in maniera importante, ma in questo momento Juan Jesus è superiore sotto questo punto di vista. Alessandro sta lavorando per tornare ai suoi livelli. Billing sta lavorando ed entrando nella metodologia, sta lavorando e sta bene. Okafor? Non ha una condizione fisica ottimale, ma sta lavorando in maniera importante. Domani verrà in panchina, ha un minutaggio per ora limitato". "All'epoca, quando feci la battuta sul ristorante da 100 euro, era vera: quando non puoi, come in quel momento storico, spendere quanto spendono gli altri. Non capisco perché si debba ricamare su questa battuta o perché me la si debba portare dietro per essere additato come una persona che chiede o pretende. La trovo antipatica e anche gratuita come citazione... Quello che sto facendo ora, ancora di più, è cercare di fare quanto fatto in passato con altri club, ovvero portare a una crescita generale del club. Questo è il mio obiettivo. Il passato è lì ed è chiaro: dove sono passato, il club è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Il mio obiettivo a Napoli è quello di far crescere il club. Voglio lasciare qualcosa di migliore quando dovrò andare via, e mi auguro che sia tra tanti anni. Devo aiutare il club a crescere, perché è necessario se vogliamo essere competitivi".

Conte non apprezza la battuta del ristorante da 100€