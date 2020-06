Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" conferma la nostra indiscrezione sul ritiro pregara del Napoli in vista dell'Inter: "La squadra andrà poi in ritiro: non a Castel Volturno ma al Britannique Hilton di corso Vittorio Emanuele (l'Inter invece sarà in un hotel sul lungomare). Le forze dell'ordine sono in allerta per timore di qualche manifestazione all'esterno dello stadio prima del match di Coppa Italia da parte degli ultras".