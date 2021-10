Il Mattino - Chance da titolare, tocca a Meret! Ma il suo agente allarma sul rinnovo: "Il dualismo non fa bene"

Notizie Napoli calcio. Domenica c'è Napoli-Torino e per Alex Meret sarà l'occasione di mettersi in mostra agli occhi di Spalletti per provare a conquistarsi un posto da titolare nel Napoli approfittando dell'assenza di Ospina. Il portiere colombiano tornerà solo domani dagli impegni con la sua Nazionale e dunque toccherà al giovane Meret difendere la porta del Napoli contro la squadra granata.

Ne parla oggi l'edizione del quotidiano Il Mattino: "Non ci sono concessioni all’età, poco importa che il colombiano è in scadenza e il friulano sta discutendo del rinnovo: per Spalletti vale la meritocrazia". Meret dunque prepara i guantoni e torna in campo dopo la partita di Europa League persa in casa contro lo Spartak Mosca.

Qualche giorno fa anche il suo agente Federico Pastorello ha allarmato sul rischio del continuo ballottaggio tra Meret e Ospina: "Questo dialismo non aiuta. Ovviamente il rinnovo di Meret non dipende solo da questo, il punto non è essere titolare, ma far parte di un progetto che faccia al caso del giocatore. Abbiamo un dialogo costante con il direttore sportivo Giuntoli e siamo ottimisti per la sottoscrizione di un nuovo contratto".

Alex Meret

Il Mattino racconta qualcosa in più su Alex Meret: il giovane portiere del Napoli vive a Lucrino, a due passi dal Lago Lucrino e a ridosso del Monte Nuovo. "Un ambiente isolato che dà lo specchio anche del carattere del giovane numero uno".