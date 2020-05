Il Mattino - Calendario Serie A, due ipotesi al vaglio della Lega: spunta la volontà della SSC Napoli, le date

Ultimissime Serie A - Nonostante il CTS abbia gelato la Lega di A con la notizia dell'obbligo di quarantena di squadra di 15 giorni in caso di nuovi contagi, il campionato italiano pensa alla ripresa.

Resta da definire il calendario della Serie A alla ripresa dopo lo stop a causa del Coronavirus, questa la posizione della SSC Napoli secondo l'edizione odierna de Il Mattino:

"Da definire il calendario, ieri in Consiglio di Lega se ne è cominciato a parlare ma non c'è ancora accordo tra le società e si deciderà nell'assemblea di Lega di venerdì quando saranno presenti i presidenti di tutti i club e quindi anche De Laurentiis. Un'ipotesi caldeggiata anche ieri è la partenza il 13 giugno con i quattro recuperi del 25esimo turno da spalmare tra sabato e domenica: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino Parma. Poi in campo tutta la serie A il 20 con il turno completo della 27esima giornata (per avere la certezza di partire il 13 ci sarebbe bisogno della modifica del Dpcm attuale che lo vieta fino a 14). L'altra ipotesi è di partire in contemporanea con tutte le partite e di recuperare successivamente il turno infrasettimanale: questa è la posizione del Napoli e molte altre società di A. Si deciderà venerdì. Per quanto riguarda la coppa Italia un'ipotesi è che le due semifinali si possano giocare il 28 e il 29 luglio e la finale il 2 agosto. Si parlerà venerdì anche degli orari. Un'ipotesi è che possa esserci una nuova fascia tenendo presente la problematica delle temperature estive: partite da giocare alle 17 (invece delle 16.30), alle 19.15 e alle 21.30".