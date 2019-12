Il Mattino boccia anche Fabian: "E' una delle più grandi delusioni di inizio campionato"

L'edizione odierna de Il Mattino boccia le prestazioni di Fabian Ruiz ed il suo impatto sui primi mesi di campionato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Fabian rappresenta una delle più grandi delusioni di questi primi tre mesi e mezzo: sempre più involuto, decisamente la brutta copia del centrocampista ammirato tante volte la scorsa stagione che in estate ha vinto il campionato europeo under 21 con la Spagna. un talento che ha fatto scattare l’interesse dei top club della Liga (il Real Madrid innanzitutto) ma che sta vivendo un lungo periodo di difficoltà: decisamente inadeguato per il ruolo di regista in un centrocampo a due con due esterni larghi come Callejon e Insigne a Udine, porta troppo palla, non gioca mai di prima e verticalizza pochissimo. Insomma da playmaker soffre e il disagio si avverte ancora di più quando al suo fianco c’è Zielinski anche lui un centrocampista tecnico che tende a lanciarsi palla al piede in verticale e a non giocare a un tocco".