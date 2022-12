Il Mattino - Bereszynski-Zanoli: scambio di prestiti tra Napoli e Samp, operazione di 6 mesi

Napoli - Ultime notizie di mercato che riguardano il trasferimento di Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria. Con il ritorno di Nikita Contini in azzurro. Questo quanto scrive Il Mattino:

Entra intanto nella stretta finale l’operazione Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria, uno scambio di prestiti tra il club azzurro e quello blucerchiato. Trattativa soltanto da definire nei dettagli, operazione per sei mesi e cioè per il finale di questa stagione: l’esperto terzino polacco, 30 anni (compagno in Nazionale di Zielinski ai Mondiali in Qatar), andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo a Napoli; il giovane terzino azzurro, 22 anni, avrebbe la possibilità di giocare di più e di accumulare maggiore esperienza con la formazione blucerchiata. E potrebbe essere anticipato a gennaio il ritorno a Napoli del portiere Contini dal prestito alla Sampdoria.