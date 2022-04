Il Mattino avverte Spalletti: se ha in mente il colpo di teatro lo dica subito e non spiazzi il Napoli

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è mai stato un mangia-allenatori. Figurarsi se gli passa adesso per la mente di mandare via l’allenatore Luciano Spalletti. Può accadere il contrario? Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

“Ha scelto Luciano meno di un anno fa preferendolo a Italiano (con cui è rimasto comunque in contatto anche adesso che è a Firenze) e non pensa a un cambio a fine stagione. Poi dovesse il Napoli uscire fuori dalle prime quattro in classifica, tutto verrebbe messo in discussione. Se poi Spalletti ha in mente il colpo di teatro («del futuro parleremo a bocce fredde») farà bene a uscire rapidamente allo scoperto, senza spiazzare la società. Ma la sua storia dice che non ha mai voltato le spalle a un club. Certo, il comunicato di ieri magari gli ha dato fastidio. Una specie di indicazione pubblica su cosa fare per raddrizzare la barca”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli