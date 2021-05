Il Mattino annuncia: col Verona l'ultima panchina di Gattuso! Vuole salutare lasciando De Laurentiis a bocca aperta

Ultime notizie Napoli - Neppure un passo indietro. Nessuna titubanza, altro che tentennamenti. Quella con il Verona sarà l'ultima volta sulla panchina del Napoli di Rino Gattuso, lo annuncia Il Mattino.

"De Laurentiis faccia pure quello che vuole, ammesso che abbia intenzione di fare qualcosa per provare a trattenerlo: per Ringhio il discorso è chiuso. Finirà il contratto e finirà il rapporto con il club azzurro. Per lui sono giorni sereni, vissuti con la testa concentrata alla gara di domenica: se vincerà, avrà chiuso il girone di ritorno con 45 punti e raggiungerebbe la prima Champions della sua carriera. E vuole salutare Napoli con un secondo o un terzo posto, per lasciare tutti a bocca aperta, De Laurentiis compreso"