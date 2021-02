Il Mattino - ADL preoccupato, ha un terrore! Notte al telefono con Gattuso e staff dopo Bergamo

Ultimissime calcio Napoli - De Laurentiis è preoccupato. Inizia a esserlo in maniera concreta. È consapevole che questa maledizione che si è abbattuta sul Napoli non può far volare gli azzurri. E' quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino che svela che nella notte dopo Atalanta-Napoli, il patron ha avuto contatti con tutti, compreso Gattuso. Ha cercato di capire, non ha nascosto il suo umore nero, la sua delusione, la sua amarezza. Ed è per questo che i vertici del club sono in allarme, e cercano di capire cosa stia accadendo.

Esonero Gattuso? De Laurentiis riflette

Gattuso in bilico? Nulla di tutto ciò, per ora secondo il quotidiano. Ma è chiaro che le sconfitte sono state troppe in questi ultimi 30 giorni. Ma De Laurentiis non andrà oltre il silenzio stampa che ha imposto perché qualcosa doveva fare. Ma non ci sono aut aut, non ci sono ultimatum al tecnico, anche se è evidente che De Laurentiis è terrorizzato dall’idea di non prendere parte alla prossima Champions League. De Laurentiis riflette e si interroga. E i suoi tormenti possono portare a qualsiasi cosa.