Il Mattino - ADL perdona i quattro capi rivolta! Mano tesa sui danni d'immagine, serve la riscossa

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino i segnali che arrivano ai procuratori dei calciatori sono di totale distensione: la S.s.c Napoli manda segnali a tutti che vanno nella direzione di non voler arrivare fino in fondo nel pagamento delle multe.

Così come promesso dal presidente nell’incontro con i calciatori: chiaro che serve la riscossa ed è evidente che non ci sono più alibi per questa squadra che deve pensare solo al campo. E la prestazione con il Parma non viene considerata del tutto negativa. I danni di immagine per la ribellione al ritiro sono evidenti,ma il Napoli sembra intenzionato a passarci sopra. E non solo nei confronti di chi alla rivolta è stato solo spettatore: anche Allan, Insigne, Mertens e Callejon verranno, per così dire, “perdonati”