Il Lille forza Osimhen e lo spinge verso Napoli, Il Mattino: occhio allo United, sta tentando il nuovo procuratore

Ultime calcio Napoli - Dal Lille la trattativa per il trasferimento di Osimhen al Napoli viene ormai data a un passo. «Siamo ai dettagli finali per il passaggio di Osimhen al Napoli. C'erano anche altri club, ma la scelta del giocatore è fatta. Peccato doverlo cedere, ma andrà via. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale», le parole di Marc Ingla, direttore generale del club francese, durante la presentazione del nuovo acquisto Isaac Lihadji. Ma manca ancora l'ultimo tassello: c'è ancora da trovare l'accordo tra il club azzurro e il nuovo procuratore dell'attaccante nigeriano, il francese D'Avila.

Osimhen

Osimehn, manca l'accordo col nuovo procuratore

Secondo quanto riporta Il Mattino: