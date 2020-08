Il Giornale - Serie A, De Laurentiis promette guadagni fantasmagorici col suo progetto: gestione ai presidenti dei club

Ultime calcio Napoli - "Il 25 agosto è una data simbolo per il futuro del calcio italiano e della serie A in particolare", a scriverlo è Franco Ordine sul Giornale facendo il punto sulla decisione che i club di Serie A dovranno prendere per il proprio futuro. Il presidente di Lega Dal Pino è favorevole all’ingresso dei fondi:

De Laurentiis

l’ingresso dei fondi consentirebbe di affrontare i prossimi mesi, con la crisi economico-finanziaria da Covid, avendo in pancia un tesoretto da 1 miliardo e 200/400 milioni, è un contributo inatteso e fondamentale per risalire la china dell’attuale graduatoria tra i top tornei europei.

Ricorda che la media company avrebbe un ad scelto dai fondi e un presidente scelto dalla Serie A. Anche Sky è favorevole a questa soluzione.

Secondo i calcoli di Ibarra, il suo ad, i fondi non avrebbero il tempo e nemmeno le conoscenze professionali per “impiantare” una propria tv e dovrebbero quindi rivolgersi necessariamente all’emittente di Rogoredo per trasmettere il campionato nel triennio 2021-23.

Ovviamente restano temi importanti come il documento ufficiale di interesse dei fondi: senza quello, con cifre e impegni solenni, si discute del nulla. C’è, comunque il progetto De Laurentiis che “vorrebbe far gestire direttamente ai presidenti l’operazione accreditando guadagni fantasmagorici”. Scrive Il Giornale: