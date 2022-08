Il Giornale - Petagna sul mercato perchè infatuato di un'inviata tv già impegnata con un dirigente del club

Calciomercato Napoli - Andrea Petagna resta un nome in uscita dal Napoli. La trattativa con il Monza non si sblocca e nel frattempo altre squadre si sarebbero interessate. Il quotidiano Il Giornale fa anche gossip sul centravanti azzurro parlando di un flirt amoroso.

"Un De Laurentiis vulcanico come il suo Napoli in cui, in attesa di mettere alla porta gli africani, si mette sul mercato Petagna perché si era infatuato di un’inviata di una Tv, che però aveva già un flirt con un alto dirigente del club"