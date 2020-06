Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de Il Giornale scrive: "Il Napoli non si ferma più. Per niente sazio della Coppa, riprende a marciare anche in campionato. Due a zero al Verona e sogno (perché di questo si tratta) zona Champions tutt’altro che tramontato. Decidono Milik e il redivivo Lozano un match dove il Verona non ha demeritato ma che ha sottolineato la maturità dei partenopei, né rilassati né appagati"