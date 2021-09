Il Giornale distrugge McKennie: la Juve non è una comunità di recupero. Al suo posto giochi un ragazzo del vivaio

Napoli calcio - Nell'editoriale sul Giornale, Tony Damascelli critica pesantemente la Juve: "Porto l’esempio di McKennie rispedito a casa dal coach statunitense che non ha accettato il comportamento e i guai futuri del ragazzo, Allegri invece gli ha dato la maglia di titolare e McKennie è stato un disastro, di testa e di gambe e di cuore, la Juventus non è una comunità di recupero, l’americano può restare a casa e al posto suo mettere dentro un ragazzo qualunque del vivaio. Hanno tenuto alta la dignità soltanto Morata insieme con la coppia di veterani Bonucci-Chiellini. Penso che sarebbe opportuno, alla Continassa e dintorni, un momento di riflessione e non di presunzione, la Juventus a otto punti dalla prima è la radiografia di una squadra e di un club in border line con la classifica e il bilancio. La colpa era di Cristiano che intanto si è presentato con due gol alla folla dell’Old Trafford. Un trionfo per Massimiliano Allegri".