Il gesto di De Laurentiis che fa capire tanto sul suo rapporto con Conte

Notizie Napoli - Antonio Conte è a Napoli! Il tecnico azzurro è arrivato ieri in città insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al team manager Lele Oriali intorno alle 10:50 del mattino con un volo proveniente da Torino Caselle. L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta quanto accaduto nella giornata di ieri, con Aurelio De Laurentiis che ha fatto subito capire di come l'aria sia cambiata in società:

"Il Napoli non ha mai avuto uno staff tanto numeroso e qualificato e potrà dunque dormire dei sonni finalmente più sereni anche De Laurentiis, che ieri non ha nemmeno partecipato al lungo vertice a Castel Volturno, iniziato quando mancavano pochi minuti alle 15".