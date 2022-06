Il dg Dinamo Tbilisi: "Kvaratskhelia diventerà il preferito dei napoletani, vi sorprenderà! C'è un aspetto principale su di lui"

Zaza Dolidze, direttore generale della Dinamo Tbilisi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport su Khvicha Kvaratskhelia.

Crede sia pronto per il salto nel calcio italiano?

Ci dica qualcosa in più sulle sue caratteristiche tecniche.

«Fin dall’infanzia è stato un gran lavoratore, un ragazzo molto tecnico e professionale. Credo che l’aspetto principale della sua personalità è che ha una mentalità vincente, vuole sempre essere vincente e sta facendo di tutto per questo. È molto veloce, ha un buon dribbling, ha un ottimo feeling con il gol, come sta dimostrando in nazionale, e aiuta molto bene anche la difesa»