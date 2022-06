Il CorSport inchioda De Laurentiis: "Ha parlato lui di scudetto, Napoli si è rimessa a vibrare di paura"

Il Corriere dello Sport racconta il momento attuale del Napoli sul mercato, come definirlo?

"«Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli e proveremo a vincerlo tutti assieme». L’ha detto Adl e la promessa o il desiderio o semmai il sogno non può essere derubricato a slogan squisitamente estivo.

Napoli si è rimessa a vibrare di paura e annusa il pericolo che stia per evaporare un tempo. E mentre Mertens viene ingloriosamente graffiato da vaghi e offensivi sospetti che sorvolano sulla sua storia, Koulibaly spruzza un pizzico di ansia su una città emotiva e preoccupata. Tra la penombra di questo mercato s’è adagiato anche Ospina, un altro «pilastro» che vacilla. Né si può far finta d’ignorare che dinnanzi ad un’offerta indecente, legittimamente da accogliere, pure Osimhen finirebbe per diventare un’ossessione popolare.

Ll’unica riflessione impone una secca domanda: quanto sia grossa, eventualmente, la distanza tra l’affabulazione e la progettazione e come l’una e l’altra possano coesistere? Perché il rischio che Napoli possa imbattersi in una stagione di transizione finirebbe per congelare (ancor di più) chi è rimasto inchiodato all’ultime parole famose: «Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli»"