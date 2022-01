Il campionato di Serie A ricomincerà dal 50% della capienza negli stadi, i dettagli

Il campionato ricomincerà dal 50 per cento della capienza, con vista 100. Ma se la prima soglia non ha bisogno di nuovi interventi normativi, la seconda ovviamente potrebbe arrivare solo con un altro decreto. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Finito il periodo di autoriduzione del 50 per cento, suggerito in qualche modo dal premier e dal ministro della Salute, la Lega ovviamente non rinnoverà la misura. A guidare quindi i numeri delle capienze, tornerà a essere il decreto che fissa al 50 per cento (per gli stadi) e al 35 per cento (per i palazzetti, peraltro in questo caso non c’è stato nessun cambiamento) i limiti da rispettare. C’è un altro indizio che va in questa direzione: da oggi l’Inter comincerà a mettere in vendita i biglietti per il derby.

E il 100 per 100? Questo traguardo è sicuramente meno lontano. È chiaro che i numeri dei contagi, e soprattutto delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, vanno monitorati con uno sguardo più lungo di quello del bollettino quotidiano. Ma anche nella comunità scientifica si fa sempre più strada una narrazione più ottimista del futuro anche a breve periodo. Ed ecco perché si potrebbe ipotizzare una crescita a distanza ravvicinata anche per le capienze"