Il calcio è ancora nel caos, Il Mattino: l'Inter non vuole giocare subito la coppa Italia, problemi anche sulla gara di riapertura della serie A

Ultime calcio - Non sono riusciti a trovare un clima di pace neppure adesso. Anzi, anche ieri in Lega Calcio non sono mancati i colpi bassi tra i padroni del vapore. Altro che festa grande per il via libera del ministro Spadafora. Scene quasi da saloon, con i presidenti a litigare per qualsiasi cosa. Con il presidente Dal Pino che ha mostrato tutto il suo valore, di manager autonomo e con nessuna voglia di farsi manovrare. E con l'Inter che è uscita allo scoperto, mostrando i suoi nervi tesi per una ripartenza del calcio che, probabilmente, non era di suo gradimento. Tant'è che non ha perso occasione per puntare i piedi, mettendo in discussione un gentlement agreement tra Lega, Figc e Governo: ovvero, il via della stagione con la Coppa Italia. E che fa traballare anche la trattativa per la riduzione della quarantena dagli attuali 14 giorni in caso di positività.

Serie A

Inter ai ferri corti, vuole spostare le date della coppa Italia: problemi anche nella gara iniziale per campionato

Secondo quanto riferisce Il Mattino: