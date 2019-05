Icardi-Napoli, CdM: "La scintilla nasce nel gennaio 2010: c'era accordo sulla formula, ma non si volle spendere 400mila euro"

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Icardi ed il Napoli:

Calciomercato Napoli, il retroscena sul mancato arrivo di Icardi ne 2011

"La scintilla nasce nel gennaio del 2011, a Milano. Al primo piano dell’Hilton il Napoli incontra gli ex agenti di Icardi che andava via dalla cantera del Barcellona. L’accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto c’era ma il Napoli non ritenne opportuno realizzare un investimento cospicuo per un ragazzo di belle speranze neanche diciottenne. Riccardo Pecini, figlio di Aldo, stretto collaboratore per l’estero del direttore sportivo Giuntoli, comprese le difficoltà del Napoli e portò il centravanti argentino alla Sampdoria che dopo sei mesi lo riscattò a 400mila euro"