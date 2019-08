Icardi-Napoli, Auriemma su Ts: ADL pronto a tornare alla carica fino al 2 settembre! Soldi più Milik, la strategia

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sulla trattativa Icardi dall'edizione di TuttoSport. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma

Tra mosse simulate e strategie d’attacco, la partita tra Juventus e Napoli per arrivare a MauroIcardi sta per arrivare alla sua conclusione. Dal corteggiamento antico di Madame (il ds Fabio Paratici ha compulsato WandaNara fin dalla scorsa primavera) a quello recente e frequente di AurelioDeLaurentiis (il patron, dopo le manovre di avvicinamento condotte dal ds Giuntoli, ha sentito spesso la moglie-agente del centravanti argentino, raggiungendo anche un’intesa di massima), nessuna delle due parti in causa può sentirsi certa di aver raggiunto l’obiettivo e probabilmente solo nei giorni 1 e 2 settembre si conoscerà il destino di Maurito.

Di fronte ad un probabile, secco “no” dell’Inter all'offerta Juve, il 2 settembre il Napoli tornerebbe alla carica con una ghiotta offerta: il cartellino di Milik (che non si sta allenando con il gruppo da quasi due settimane) più 20 milioni cash per il cartellino di Icardi, che firmerebbe col Napoli un quinquennale da 6,5 milioni a stagione, più bonus e disponibilità a trattenere per sè alcuni sponsor. Chissà se ieri sera a Capri, dove è arrivata Wanda Nara per un servizio fotografico, ci sarà stata nuovamente la possibilità di incontrare Aurelio De Laurentiis.